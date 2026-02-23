ua en ru
Членство Украины - в интересах Евросоюза: в Нидерландах назвали причины

Киев, Понедельник 23 февраля 2026 22:04
UA EN RU
Членство Украины - в интересах Евросоюза: в Нидерландах назвали причины Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вступление Украины в Европейский Союз придаст "значительный импульс" единому рынку блока и поможет укрепить безопасность Европы.

Об этом заявил глава Центробанка Нидерландов Олаф Слейпен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Мирный сценарий для Украины может включать быстрое вступление в ЕС, - Die Welt

Выгоды для обеих сторон

По словам Слейпена, присоединение Украины увеличило бы население ЕС на 45 миллионов человек. Он подчеркнул, что это принесет Евросоюзу уникальные военные возможности и опыт, которые существенно укрепят европейскую оборону.

"Для Украины членство в ЕС, а также принятие соответствующих норм, институтов и либерализации способствовало бы экономическому росту и процветанию", - отметил глава Центробанка Нидерландов.

Он также добавил, что помощь Украине в открытии дверей к членству в ЕС отвечает собственным интересам союза, а сама Украина может стать "катализатором перемен к лучшему" внутри блока.

Вызовы на пути к вступлению

В то же время Слейпен отметил, что вступление Украины в блок "прежде всего" потребует мира.

Даже при этом условии путь не будет легким из-за большого размера страны, что повлияет на бюджет ЕС и процесс принятия решений.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, сейчас власти Украины рассчитывают, что ее примут в Евросоюз уже 1 января 2027 года.

Как отмечала еврокомиссар по расширению Марта Кос, вступление Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года - это амбициозная, но понятная цель.

По словам еврокомиссара, нынешняя методология расширения создавалась для мирных времен и не учитывает условия войны, поэтому в настоящее время в ЕС ищут пути для ее адаптации.

