Членство Украины - в интересах Евросоюза: в Нидерландах назвали причины
Вступление Украины в Европейский Союз придаст "значительный импульс" единому рынку блока и поможет укрепить безопасность Европы.
Об этом заявил глава Центробанка Нидерландов Олаф Слейпен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Выгоды для обеих сторон
По словам Слейпена, присоединение Украины увеличило бы население ЕС на 45 миллионов человек. Он подчеркнул, что это принесет Евросоюзу уникальные военные возможности и опыт, которые существенно укрепят европейскую оборону.
"Для Украины членство в ЕС, а также принятие соответствующих норм, институтов и либерализации способствовало бы экономическому росту и процветанию", - отметил глава Центробанка Нидерландов.
Он также добавил, что помощь Украине в открытии дверей к членству в ЕС отвечает собственным интересам союза, а сама Украина может стать "катализатором перемен к лучшему" внутри блока.
Вызовы на пути к вступлению
В то же время Слейпен отметил, что вступление Украины в блок "прежде всего" потребует мира.
Даже при этом условии путь не будет легким из-за большого размера страны, что повлияет на бюджет ЕС и процесс принятия решений.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, сейчас власти Украины рассчитывают, что ее примут в Евросоюз уже 1 января 2027 года.
Как отмечала еврокомиссар по расширению Марта Кос, вступление Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года - это амбициозная, но понятная цель.
По словам еврокомиссара, нынешняя методология расширения создавалась для мирных времен и не учитывает условия войны, поэтому в настоящее время в ЕС ищут пути для ее адаптации.