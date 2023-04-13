Членство в ЄС: Україна домовилася активізувати зусилля з Румунією та Молдовою

Україна домовилася співпрацювати з Румунією та Молдовою на шляху до повноправного членства у Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначають у відомстві, сьогодні, 13 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков підписали спільну заяву з румунськими та молдавськими колегами.

Зокрема, вони висловили готовність співпрацювати для того, щоб посилити можливості протидії пропаганді росіян і рішуче засудили агресію РФ в Україні.

Країни зобов'язалися підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси. Розширення ЄС та поглиблене співробітництво з НАТО є ключовими пунктами у цьому питанні, сказано в заяві.

"У цьому контексті ми наголошуємо на важливості історичного рішення Європейської ради про надання Республіці Молдова та Україні статусу кандидата в ЄС та погоджуємося активізувати зусилля для забезпечення їх повноправного членства в ЄС", - наголошується в документі.

При цьому міністри у заяві підкреслили, що очікують оцінки Єврокомісією прогресу та рішення щодо початку цього року переговорів про вступ України та Молдови.