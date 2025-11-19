Члени НКРЕКП мають піти у відставку, - віце-прем'єр Качка

"Я вважаю, що у світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП повинні теж піти зі своїх посад як з незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - зазначив Качка.

Він звернув увагу, що НКРЕКП має реалізовувати свою незалежність як авторитетний орган перед суб'єктами ринку, споживачами та парламентом.

"Такі факти, які оприлюднені, нівелюють цю незалежність, як таку. Тому очевидно, що всі якісні характеристики людей і склад НКРЕКП мають бути змінені", - додав віце-прем'єр.