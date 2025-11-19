Члены НКРЭКУ должны уйти в отставку, - вице-премьер Качка

"Я считаю, что в свете тех фактов, которые проявлены, все члены НКРЭКУ должны тоже уйти со своих должностей как из независимого органа. Если этого не произойдет, мы обратимся к Верховной Раде с предоставлением таких полномочий, чтобы прекратить полномочия членов НКРЭКУ, несмотря на то, что это независимый орган", - отметил Качка.

Он обратил внимание, что НКРЭКУ должен реализовывать свою независимость как авторитетный орган перед субъектами рынка, потребителями и парламентом.

"Такие факты, которые обнародованы, нивелируют эту независимость, как таковую. Поэтому очевидно, что все качественные характеристики людей и состав НКРЭКУ должны быть изменены", - добавил вице-премьер.