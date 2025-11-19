Члены НКРЭКУ должны уйти в отставку, - вице-премьер Качка

Состав Национальной комиссии, которая совершает госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, необходимо изменить.
Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
"Я считаю, что в свете тех фактов, которые проявлены, все члены НКРЭКУ должны тоже уйти со своих должностей как из независимого органа. Если этого не произойдет, мы обратимся к Верховной Раде с предоставлением таких полномочий, чтобы прекратить полномочия членов НКРЭКУ, несмотря на то, что это независимый орган", - отметил Качка.
Он обратил внимание, что НКРЭКУ должен реализовывать свою независимость как авторитетный орган перед субъектами рынка, потребителями и парламентом.
"Такие факты, которые обнародованы, нивелируют эту независимость, как таковую. Поэтому очевидно, что все качественные характеристики людей и состав НКРЭКУ должны быть изменены", - добавил вице-премьер.
Напомним, в Украине разоблачили преступную группу, которая вымогала деньги у контрагентов "Энергоатома".
На этом фоне правительство уже распустило наблюдательный совет компании. При этом вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута отстранили от должность.
Недавно выяснилось, что Сергей Пушкарь, который с 2022 по 2025 год занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома", а в сентябре был назначен членом НКРЭКУ, проходит фигурантом в пленках НАБУ по делу "Мидас".
По данным СМИ, Пушкаря упоминают в разговорах о передаче 20 тысяч долларов.