Члени НАТО побоюються, що Байден не зможе перемогти Трампа, - Politico

"Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки", - сказав анонімний чиновник з європейської країни НАТО.

За даними видання, союзники по НАТО потихеньку задаються питанням, як довго президент Байден зможе забезпечувати американську підтримку для оборони Європи.

Дипломати і світові лідери, які готуються до саміту НАТО наступного тижня, в приватних розмовах висловлюють гостру стурбованість віком, станом здоров'я і здатністю Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Загалом іноземні посадовці здебільшого виступають за переобрання Байдена і побоюються, що повернення колишнього президента США Трампа до влади завдасть шкоди альянсу НАТО і підірве військові зусилля в Україні.

Вони також відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з тривогою і побоюванням, що Байден може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа та очолити світову наддержаву.

"Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий.. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки", - сказав один чиновник з європейської країни НАТО.