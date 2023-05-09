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Члени кремлівського руху "Нічні вовки" порушили заборону на носіння прапорів РФ у Берліні

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Вівторок 09 травня 2023 22:40
Члени кремлівського руху "Нічні вовки" порушили заборону на носіння прапорів РФ у Берліні Фото: Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Прихильники клубу "Нічні вовки", що має тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, приїхали до столиці Німеччини з Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Німеччини, про яку пише České noviny.

Співробітники російського посольства відвідали пам'ятні місця в районі пам'ятників радянських воїнів у Берліні.

Члени делегації були звільнені від заборони на носіння прапорів та іншої символіки в місцях проведення урочистих дій, яка була видана владою Німеччини через побоювання можливих зіткнень.

У поліції заявили, що послідовники кремлівського клубу "Нічні вовки", приїхали до Берліна з Чехії. Вони прийшли на демонстрації з прапорами, чим порушили чинну заборону.

Поліція змусила їх здати прапори. Інші члени "Нічних вовків" прибули до Берліна з інших частин Німеччини.

"Нічні вовки"

Існуючий з 1989 року перший офіційний в СРСР байкерський клуб, що існує і понині в Росії як зареєстрована 1995 року громадська некомерційна організація "Російські мотоциклісти".

Через підтримку окупації Криму і вторгнення Росії в Україну, мотоклуб перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, України та Швейцарії.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня.

Пізніше адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів.

Вищий адміністративний суд Берліна задовольнив скаргу місцевої поліції та заборонив демонстрацію 8 та 9 травня російських прапорів та символіки.

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