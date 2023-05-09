Члены кремлевского движения "Ночные волки" нарушили запрет на ношение флагов РФ в Берлине

Поклонники клуба "Ночные волки", имеющего тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, приехали в столицу Германии из Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Германии , о котором пишет České noviny.

Сотрудники русского посольства посетили памятные места в районе монументов русских воинов в Берлине.

Члены делегации были освобождены от запрета на ношение флагов и другой символики в местах проведения торжественных действий, изданной властями Германии из-за опасений возможных столкновений.

В полиции заявили, что последователи кремлевского клуба "Ночные волки" приехали в Берлин из Чехии. Они пришли на демонстрации с флагами, чем нарушили действующий запрет.

Полиция вынудила их сдать флаги. Другие члены "Ночных волков" прибыли в Берлин из других частей Германии.

"Ночные волки"

Существовавший с 1989 года первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 году общественная некоммерческая организация "Русские мотоциклисты".

Из-за поддержки оккупации Крыма и вторжения России в Украину, мотоклуб находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Швейцарии.