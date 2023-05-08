Суд Берліна все ж таки заборонив російські прапори на 9 травня
Вищий адміністративний суд Берліна задовольнив скаргу місцевої поліції та заборонив демонстрацію 8 та 9 травня російських прапорів та символіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB.
Як зазначається, 8 та 9 травня на пам'ятних заходах в Берліні заборонено вивішувати російські прапори. Демонстрація прапора СРСР та георгіївських стрічок також заборонені.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня.
Пізніше Адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів.
Як стало відомо, суд дозволив також і російські прапори, поліція оскаржила це рішення.
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