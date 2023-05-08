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Суд Берліна все ж таки заборонив російські прапори на 9 травня

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Понеділок 08 травня 2023 18:55
Суд Берліна все ж таки заборонив російські прапори на 9 травня Фото: суд Берліна все ж таки заборонив російські прапори на 9 травня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий адміністративний суд Берліна задовольнив скаргу місцевої поліції та заборонив демонстрацію 8 та 9 травня російських прапорів та символіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB.

Як зазначається, 8 та 9 травня на пам'ятних заходах в Берліні заборонено вивішувати російські прапори. Демонстрація прапора СРСР та георгіївських стрічок також заборонені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня.

Пізніше Адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів.

Як стало відомо, суд дозволив також і російські прапори, поліція оскаржила це рішення.

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Російська Федерація 9 Мая Берлин
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