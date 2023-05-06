Суд дозволив використовувати прапори України в Берліні 8 і 9 травня

Адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів на меморіалах у районах Трептів, Тіргартен та Шенхольцер-Хайді, яку раніше запровадили поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB .

Згідно з рішенням суду, ухвала берлінської поліції про заборону прапорів РФ та України є незаконною у зв'язку з тим, що вона не надала жодних доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою.

Заборонено також георгіївські стрічки, носіння військової форми або її окремих елементів, а також виконання військових пісень. Берлінська поліція має право оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді землі Берлін-Бранденбург.