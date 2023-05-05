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У Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня

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Німеччина, П'ятниця 05 травня 2023 13:04
У Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня Фото: у Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

8 та 9 травня в Берліні введено заборону на демонстрування російських та українських прапорів біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner Morgenpost.

"Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, заборонено також "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

Нагадаємо, у Кишиневі на концерті російського музиканта Noize MC (Іван Алексєєв), який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудив загарбницьку війну Кремля і виїхав з країни-агресора, охоронці в клубі грубо відбирали у відвідувачів українські прапори. В посольстві України в Молдові пообіцяли "рішучу реакцію" на інцидент.

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