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Член Совбеза РФ и экс-генпрокурор Чайка попал под санкции Украины

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Пятница 21 января 2022 23:46
Член Совбеза РФ и экс-генпрокурор Чайка попал под санкции Украины Фото: Юрий Чайка, член Совбеза РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка оказался под украинскими санкциями. Решение о введении санкций принял Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 30 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Санкции в отношении Чайки были введены сегодня указом президента Украины Владимира Зеленского.

Список ограничений:

  • блокировка активов;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • остановка финансовых операций.

Ограничения будут действовать 5 лет.

Кто такой Юрий Чайка

Чайка Юрий Яковлевич - российский политик и прокурор. С 1999 по 2006 год занимал пост министра юстиции РФ, после чего возглавил российскую Генеральную прокуратуру, где пробыл до января 2020 года.

После отставки с поста генпрокурора РФ Чайка перешел на должность полномочного представителя российского президента на Северном Кавказе. Кроме того, Чайка с ноября 1999 года входит в состав Совета безопасности России.

Напомним, сегодня Украина ввела санкции против российских судей, а также крымских "чиновников" и силовиков.

Кроме того, под украинские санкции попал российский дизайнер Артемий Лебедев.

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