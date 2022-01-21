Зеленский подписал санкции против российских судей и крымских силовиков
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских силовиков. Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В санкционный список попали 18 судей Российской Федерации. Согласно указу, ограничения предусматривают:
- блокировка активов;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Срок применения санкций составляет 5 лет.
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