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Зеленский подписал санкции против российских судей и крымских силовиков

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Пятница 21 января 2022 23:18
Зеленский подписал санкции против российских судей и крымских силовиков Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских силовиков. Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В санкционный список попали 18 судей Российской Федерации. Согласно указу, ограничения предусматривают:

  • блокировка активов;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Срок применения санкций составляет 5 лет.

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