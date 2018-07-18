Денисова упрекает Красный крест в равнодушии к украинским политзаключенным

Также она просила о встрече с Олегом Сенцовим в российского МККК, но ей отказали

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова заявила, что представители Международного Комитета Красного Креста (МККК), не смотря на ее обращение, так и не посетили ни одного украинского политзаключенного. Об этом она написала на странице своего Facebook.

Сегодня, 18 июля, омбудсмен встретилась с Главой делегации МККК в Украине Аланом Ешлиманном.

Как отмечает омбудсмен, она писала письма МККК, чтобы тот проверил условия содержания украинских политзаключенных в тюрьмах на оккупированных территориях, в анексованому Крыму и на территории РФ. Также украинских омбудсмен отметила, что просила о встрече с Олегом Сенцовим у российского МККК, но ей отказали.

"Я просила их посетить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченка и всех остальных наших ребят, которые страдают в тюрьмах РФ, но реакции от Красного Креста, к сожалению, я так и не получила", - заявляет Денисова.

В ответ Ешлиманн сказал, что мандат миссии распространяется только на международные конфликты, а РФ не признает конфликт с Украиной, поэтому они не имеют полномочий посетить украинских политзаключенных.

Фото: Денисова встретилась с председателем МККК Аланом Ешліманном

"Я знаю о том, что представители Красного Креста в Украине имеют доступ ко всем сепаратистам, которых задержали украинские силовики. Они посещают их, носят им передачи, лекарства, письма, мобильные телефоны", - пишет Денисова.

В итоге переговоров стороны договорились, что в течение июля-августа состоятся встречи представителей МККК с семьями украинских политзаключенных, чтобы они имели возможность написать лично обращение к Красному Кресту с просьбой посетить членов их семей.

Также Денисова договорились встретиться с главой региональной делегации МККК в РФ сразу, как он вернется из отпуска.

"Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет первым шагом к налаживанию коммуникации с МККК. И мы сможем добиться визитов к всех украинцев, которых по политическим мотивам удерживает РФ", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, что украинский омбудсмен Татьяна Денисова отправила письма советнику президента РФ Владимира Путина и руководителю рабочего аппарата российского омбудсмена через принудительную госпитализацию украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова в психической больнице.