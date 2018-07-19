Чийгоз: керівництво СІЗО не враховує важкий стан Балуха

Наразі Балух продовжує знаходиться у загальній камері

Адміністрація СІЗО, в якому перебуває український активіст Володимир Балух ігнорує важкий стан політв'язня. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє "Крим.Реалії".

Як зазначає Чийгоз, наразі Балух знаходиться у загальній камері.

"Адміністрація СІЗО не враховує важкий стан і не переводить його в більш м'які умови", - заявляє Чийгоз.

За його словами, Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув'язненими, проте його продовжують тримати в загальній камері.

Повідомляється, що публічних коментарів співробітників СІЗО з цього приводу немає.

Як відомо, українець Володимир Балух продовжує голодування через незгоду із судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кг ваги.

Нагадаємо, що у Криму "суд" відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Відзначимо, що український омбудсмен Тетяна Денісова дорікає Червоний хрест через байдужість до українських політв'язнів.