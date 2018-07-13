В Крыму "суд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении

Прокурор заявил, что уже вынесен новый приговор, поэтому в освобождении должно быть отказано

В Крыму Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный Российской Федерации, отклонил ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Указано, что прокурор Денис Мышкин в начале судебного заседания подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении по первому приговору, потому что был вынесен новый приговор.

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Отмечается, что судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Напомним, ранее замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявлял, что Балух не собирается прекращать голодовку, а состояние здоровья политзаключенного "крайне серьезное".

"Транспортировать Балуха нельзя - любая транспортировка Балуха по этапу для него - смерть... На днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор. По процедуре у него есть месяц-полтора", - отмечал нардеп.

Добавим, 5 июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Его осудили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления".