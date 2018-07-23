Чийгоз: Балуха вывезли из Симферополя для ознакомления с материалами дела

Его вывезли для ознакомления с материалами дела четыре дня назад

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку, увезли из симферопольского СИЗО в Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Крым.Реалии.

Он отмечает, что Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела четыре дня назад. Украинец сейчас находится в изоляторе временного содержания в Раздольном.

"У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля, - ред) он, возможно, вернется", - сообщил Чийгоз.

По его словам, в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья, и "прекращать голодовку он все так же не намерен".

Напомним, что администрация СИЗО, в котором находится украинский активист Владимир Балух игнорирует тяжелое состояние политзаключенного.

Отметим, что МИД Британии выразило очередное беспокойство состоянием здоровья Сенцова и Балуха, которых незаконно удерживает РФ в тюрьмах.