Чийгоз: Балуха вивезли з Сімферополя для ознайомлення з матеріалами справи

Його вивезли для ознайомлення з матеріалами справи чотири дні тому

Українського політв'язеня Володимира Балуха, який продовжує голодування, відвезли з сімферопольського СІЗО в Роздольне для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє Крим.Реалії.

Він зазначає, що Балуха вивезли для ознайомлення з матеріалами справи чотири дні тому. Українець зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання в Роздольному.

"У нього є таке право і йому дали можливість ним скористатися. Там йому слідчий приносить матеріали справи, він їх там читає. Сьогодні (23 липня, - ред) він, можливо, повернеться", - повідомив Чийгоз.

За його словами, в сімферопольському СІЗО Балуха продовжують тримати в загальній камері, незважаючи на стан його здоров'я, і "припиняти голодування він все так само не має наміру".

Нагадаємо, що адміністрація СІЗО, в якому перебуває український активіст Володимир Балух ігнорує важкий стан політв'язня.

Відзначимо, що МЗС Британії висловило чергове занепокоєнння станом здоров'я Сенцова і Балуха, яких незаконно утримує РФ у тюрмах.