Чіткого уявлення нема. Захід намагається визначити умови миру України з РФ, - WSJ

Голова офісу Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві Пьотр Бурас зазначив, що на Заході наразі немає дуже чіткого бачення того, як може виглядати остаточне мирне врегулювання російської агресії проти України.

"Я не думаю, що ні Берлін, ні Париж, ні Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України", - сказав він.

Так, офіційні особи кажуть, що існує потенціал для розбіжностей між західними урядами, якщо, наприклад, українські війська надалі кинуть виклик російському диктатору Володимиру Путіну, прагнучи деокупувати територію Криму, який РФ анексувала у 2014 році. При цьому лідери поки відкладають це питання.

Хоча дипломати кажуть, що між західними столицями ведеться приватний обмін думками щодо можливих умов миру, публічно майже всі лідери та високопосадовці уникають зауважень, які могли б загрожувати Україні.

Дипломати також зазначають, що в європейських столицях занепокоєні будь-якими формами позаштатної дипломатії з Росією, після того, як Франція та Німеччина висували пропозиції щодо можливих мирних домовленостей перед повномасштабною агресією РФ та регулярно вступали у контакти з Кремлем у перші тижні війни.

Розбіжності можуть виникнути пізніше

Колишній французький чиновник, який зараз є професором Центру вивчення війни в Данії, Олів'є Шмітт зазначив, що найбільш гострим буде питання про те, чи повинна Україна бойкотувати мирні переговори з РФ, доки не відвоює всю свою втрачену територію, включно з Кримом. Якщо переговори триватимуть, поки Росія продовжуватиме окуповувати частину України, скільки зусиль потрібно буде докласти Києву, щоб повернути всю свою територію.

"У якийсь момент одні країни намагатимуться приборкати Україну, а інші будуть казати, що вони повністю мають право намагатися максимізувати свої вимоги", - сказав він.

Голова варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Пьотр Бурас зазначив, що ще один розкол у західних столицях пов’язаний з тим, чи можливий якийсь міцний мир без усунення Путіна.

Також повідомляється, що зараз навіть політики, які колись були головними прихильниками тісніших зв’язків з Росією, кажуть, що Захід має продовжувати свій теперішній курс.