Чіткий сигнал. Столтенберг розповів про пакет, який запропонують Україні на саміті НАТО

Він повідомив, що ще тривають консультації щодо рішень, які будуть ухвалені на саміті НАТО. При цьому Столтенберг впевнений, що буде узгоджено чіткий сигнал щодо України. Втім кінцевого рішення ще немає.

Генсек НАТО зазначив, що він запропонував пакет, до якого входять три елементи:

Програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО

Створення Ради Україна-НАТО

Скасування ПДЧ для України

Таким чином, процес приєднання до Альянсу для України може бути без етапу плану дій щодо членства. Проте до опрацювання пакета ще необхідно узгодити редакцію рішень. З огляду на представлений пакет Столтенберг впевнений, що буде міцний сигнал для нашої держави.

"Всі країни НАТО погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На саміті будуть рішення, які міцно це підтвердять. Ми прагнемо обговорити це з лідерами НАТО. Я сподіваюсь, що буде узгоджене необхідне рішення", - сказав він.

При цьому Столтенберг підкреслив, що нагальне завдання зараз, щоб Україна залишилась суверенною та незалежною державою в Європі.

Нагадаємо, що сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени Альянсу погодилися скасувати ПДЧ для України.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна прагне отримати запрошення приєднатися НАТО після закінчення війни на саміті, який пройде 11-12 липня.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО.

Більше про очікування, гарантії безпеки та те, чи наважаться партнери на запрошення воюючої країни до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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