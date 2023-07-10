Четкий сигнал. Столтенберг рассказал о пакете, который предложат Украине на саммите НАТО

Он сообщил, что еще продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО. При этом Столтенберг уверен, что будет согласован четкий сигнал в отношении Украины. Впрочем, конечного решения еще нет.

Генсек НАТО отметил, что он предложил пакет, в который входят три элемента:

Программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО

Создание Совета Украина-НАТО

Отмена ПДЧ для Украины

Таким образом, процесс присоединения к Альянсу для Украины может быть без этапа плана действий по членству. Однако для обработки пакета еще необходимо согласовать редакцию решений. Учитывая представленный пакет, Столтенберг уверен, что будет мощный сигнал для нашего государства.

"Все страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На саммите будут решение, которые мощно это подтвердят. Мы стремимся обсудить это с лидерами НАТО. Я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что насущная задача сейчас, чтобы Украина осталась суверенным и независимым государством в Европе.

Напомним, что сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены Альянса согласились отменить ПДЧ для Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина стремится получить приглашение присоединиться к НАТО после окончания войны на саммите, который пройдет 11-12 июля.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

Больше об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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