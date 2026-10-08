ua en ru
Чт, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Чіткі правила для міжнародної торгівлі: Done стала партнером "Митного індексу 2025" від EBA

11:13 08.10.2026 Чт
3 хв
promo
aimg Юлія Бойко
Чіткі правила для міжнародної торгівлі: Done стала партнером "Митного індексу 2025" від EBA Done підтримала "Митний індекс 2025" від EBA (фото: EBA)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Done стала партнером дослідження "Митний індекс 2025" від Європейської Бізнес Асоціації (EBA). Проєкт оцінює досвід компаній у роботі з митницею та визначає ключові виклики для міжнародної торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз дослідження, результати якого опубліковані на сайті EBA.

Чому митна передбачуваність важлива для бізнесу

Для компаній, що працюють з імпортом, передбачуваність митних процедур має безпосереднє значення для планування поставок.

Від строків оформлення залежать доступність товару, виконання домовленостей із покупцями та повернення коштів в оборот.

Тому якість роботи митниці є частиною ширшої розмови про умови розвитку українського бізнесу.

Що показав "Митний індекс"

Інтегральна оцінка за підсумками 2025 року становила 3,24 бала з 5 можливих проти 3,40 у 2024 році. Усі три складові також продемонстрували помірне зниження:

  • якість митних послуг - 3,04 бала;
  • оцінка рівня корупції - 3,34 бала;
  • робота системи "Єдине вікно" - 3,34 бала.

Індекс відображає оцінки учасників опитування; 3 бали на його шкалі є нейтральною позначкою.

EBA проводить дослідження з 2010 року. Цього разу на запитання відповіли 50 митних експертів компаній-членів Асоціації. Опитування відбулося з 16 квітня до 5 травня 2026 року й стосувалося досвіду роботи у 2025 році.

Запит бізнесу - зрозумілі процедури

За даними EBA, із затримками без чітко визначених причин стикалися 47% опитаних компаній проти 34% роком раніше. Про труднощі з коригуванням митної вартості повідомили 54% респондентів, а з перекласифікацією товарів - 40%.

Читайте також: Товар коштує 100, а на митниці – 130. Чому правила гри коштують бізнесу мільйонів

Водночас дослідження фіксує й позитивні зміни: зменшилася частота додаткового контролю та фізичних оглядів.

Серед очікувань бізнесу щодо "Єдиного вікна" - можливість бачити статус обробки документів онлайн, автоматичний розподіл заяв і декларацій, взаємодія з державними реєстрами та відмова від паперових копій. Ці побажання підкреслюють потребу в прозорих процедурах і меншій залежності результату від людського фактору.

Для імпортера передбачуваність означає можливість заздалегідь розуміти послідовність дій, необхідні документи й строки проходження процедур. Навіть за складних зовнішніх умов єдині підходи до оформлення допомагають точніше планувати закупівлі, логістику та потребу в оборотному капіталі.

Чому Done підтримує дослідження

Done працює у сфері фінансування та управління ланцюгами постачання. Для компанії розуміння митного середовища пов’язане з її щоденним завданням - допомагати торговому бізнесу організовувати поставки та масштабувати свою діяльність.

Партнерство з EBA дає змогу підтримати системне вивчення досвіду компаній. Результати такого дослідження допомагають побачити, які труднощі повторюються на рівні ринку та потребують спільної уваги бізнесу й державних інституцій.

Для Done головний висновок - бізнесу потрібні умови, у яких можна впевненіше планувати наступну поставку й наступний етап зростання. Прозорість митних процедур, послідовне застосування правил і якісні цифрові сервіси є важливими складовими цих умов.

Підтримуючи "Митний індекс", компанія долучається до формування предметної розмови про зміни, необхідні українським імпортерам.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт нового Митного кодексу України.

Документ має привести національні митні правила у відповідність до законодавства ЄС та змінити низку процедур для бізнесу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Державна митна служба Бізнес Европейская бизнес ассоциация
Новини
У Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла
У Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла
Аналітика
Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки