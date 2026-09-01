Товар коштує 100, а на митниці – 130. Чому правила гри коштують бізнесу мільйонів

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Кожен день простою товару на кордоні – це заморожені кошти, зіпсовані контракти та фінансові втрати. Спроби митниці збільшити вартість товару, затребувати "нескінченні" документи чи змінити код УКТ ЗЕД давно вийшли за межі суто юридичних процедур.

Адвокат Ксенія Межова спеціально для РБК-Україна пояснює, чому митне оформлення стало частиною економіки угоди та як бізнесу діяти до того, як вантаж заблокують.

Головне: Митні ризики – це гроші, а не бюрократія : кордон перевіряє на міцність прогнозованість та cash flow компанії.

: кордон перевіряє на міцність прогнозованість та cash flow компанії. Суперечка про вартість : порівнювати потрібно реальні комерційні операції, а не лише назви товарів у каталогах.

: порівнювати потрібно реальні комерційні операції, а не лише назви товарів у каталогах. Синдром "ще одного документа" : хаотичне збирання довідок лише множить розбіжності у справі.

: хаотичне збирання довідок лише множить розбіжності у справі. Код УКТ ЗЕД змінює економіку : невірно визначена класифікація може зруйнувати всю маржинальність контракту.

: невірно визначена класифікація може зруйнувати всю маржинальність контракту. Ефективний pre-check: найкращий митний спір – той, якого вдалося уникнути ще до перетину кордону.

Уявімо ситуацію, коли компанія має контракт, інвойс, оплату, транспортні документи і цілком зрозумілу економіку операції. Здавалося б, усе просто: товар придбано за певною ціною, ця ціна документально підтверджена, отже, на основі затвердженої ціни і має відбуватися оформлення. Але потім з’являється ще один запит. Потім ще один документ. Далі бажано надати лист від виробника.

В якийсь момент бізнес закономірно починає цікавитися, чи існує взагалі кінцевий перелік документів? Або він формується творчо, безпосередньо під час митного оформлення?

Поки йдеться лише про документи, це може здаватися бюрократичним абсурдом. Але коли починаються гроші, абсурд стає проблемою для бізнесу і несе додаткові витрати.

Кожен день простою – це фінансові обтяження. Товар не продається. Оборотні кошти не працюють. Клієнт чекає. Контрактні строки продовжують спливати, навіть якщо вантаж у цей час веде змістовний діалог із митницею.

Тому я давно не сприймаю митні спори як суто юридичну історію. Для мене митниця - це окремий фінансовий та операційний ризик для бізнесу. І саме так, на мою думку, до неї варто ставитися власникам і менеджменту.

Коли 100 раптом перестає бути 100

Найтиповіша історія – митна вартість. Компанія придбала товар за 100. Контракт укладено на 100. Інвойс – на 100. Банк підтверджує, що продавцю сплатили 100, але митниця має інформацію, що схожий товар хтось колись оформлював за 130. І ось проста арифметика перетворюється на юридичну дискусію.

Сам факт існування іншої ціни, звичайно, ще не означає, що поточна ціна неправильна. Ринок взагалі має неприємну для адміністративної логіки властивість – ціни на ньому різні. Вони залежать від обсягу партії, строків оплати, знижок, комплектації, стану товару, року випуску, логістики, тривалості відносин із продавцем і десятка інших факторів.

Особливо цікаво це працює з вживаним обладнанням. Два апарати однієї моделі можуть бути однаковими лише на першій сторінці каталогу. Один пропрацював рік. Інший – сім. В одному замінено ключовий вузол. В іншому залишковий ресурс близький до завершення. Один продається з програмним забезпеченням і гарантією, інший без них. Назва теж одна. Економічно це два різні активи. Тому порівнювати потрібно не назви товарів, а реальні комерційні операції.

І якщо митний орган відходить від ціни договору, він має пояснити не те, чому інша поставка була дорожчою, а чому документи саме цієї операції не дозволяють визначити її реальну вартість.

Документ за документом

Другий сюжет, знайомий багатьом імпортерам, це додаткові запити. Контракт є, інвойс є, оплата підтверджена, транспортні документи надані. Потім потрібен прайс-лист, потім експортна декларація, ще необхідне пояснення знижки, і зрештою бракує листа виробника.

Бажання бізнесу у цей момент зрозуміле: просто дайте перелік всього, що потрібно, ми принесемо і нарешті поїдемо. Але саме тут я б радила не поспішати.

У кожного документу, який вимагає державний орган, має бути зрозуміла юридична функція.

Навіщо він потрібен? Яку обставину підтверджує? Чому вже наданих документів недостатньо? І чи має компанія взагалі можливість його отримати?

Це не війна з митницею і не спроба "нічого не давати". Це нормальна гігієна бізнес-процесу. Бо парадокс у тому, що іноді чим більше документів компанія хаотично приносить, тим більше у матеріалах справи з’являється потенційних розбіжностей.

У митному спорі товщина папки не є доказом її якості. Набагато важливіше, щоб усі документи розповідали одну й ту саму історію.

Одна цифра, яка може змінити всю економіку поставки

Код УКТ ЗЕД для людини, яка не займається зовнішньою торгівлею, виглядає як довгий набір цифр. Для імпортера це іноді дуже дорогий набір цифр. Від нього може залежати ставка мита, необхідність додаткових дозволів, антидемпінгові платежі й інші умови ввезення. Тому зміна класифікації товару може змінити не просто суму в декларації, вона може змінити всю економіку контракту.

Особливо складно зі спеціалізованим обладнанням. Медична техніка, електроніка, комплектуючі, багатофункціональні системи часто не вкладаються у просту логіку "подивилися назву і визначили код". Потрібно розуміти, що саме робить пристрій, як працює, з чого складається і яке його основне функціональне призначення.

У таких спорах право досить швидко закінчується там, де починається інженерія. І хороший технічний фахівець іноді робить для юридичної позиції більше, ніж ще п’ять сторінок правового обґрунтування.

Чи повинен виробник дозволяти імпортеру імпортувати?

Один із кейсів, із якими я працювала, добре показує, наскільки швидко митне питання може перерости у питання ринку.

Компанія ввозить в Україну вживане медичне обладнання, законно придбане у іноземного контрагента. Під час оформлення виникає вимога надати додатковий документ від виробника по суті підтвердження певних повноважень імпортера. Найпростіша реакція – це просто написати виробнику і попросити лист.

Моя ж реакція як адвоката інша: а чому такий лист взагалі повинен існувати? Якщо закон прямо вимагає відповідного документа, то питання закрите. Але якщо незалежний імпортер фактично не може ввезти законно придбаний товар без схвалення виробника чи офіційного дилера, це вже виходить за межі формальної митної процедури. Це питання доступу до ринку.

І тут у мене виникає значно ширше запитання: чи не перетворюємо ми державний контроль на інструмент, який ненавмисно захищає не споживача і не бюджет, а конкретну модель дистрибуції?

На мою думку, подібні ситуації потребують особливої уваги. Тому що формально одна зайва вимога до документа може мати цілком конкретний економічний ефект це зменшити кількість тих, хто здатен ввезти товар на ринок.

Коли невеликий спір виходить за межі малого

Ще одна типова помилка – оцінювати митний спір лише через суму конкретного донарахування.

Наприклад, компанія може вирішити, що сперечатися за 20 тисяч євро економічно недоцільно. І іноді це правильне рішення, але якщо така сама ситуація повторюватиметься з кожною наступною поставкою і наступного року їх буде двадцять, математика вже інша. Тоді йдеться не про 20 тисяч, а про нове правило, за яким бізнес фактично має працювати далі.

Для CFO митний ризик – це cash flow. Для операційного директора – простій. Для комерційного директора невиконана поставка, а для власника – передбачуваність моделі бізнесу. Тому рішення "сперечатися чи заплатити" я завжди пропоную приймати не лише юридично. Потрібно рахувати економічний ефект.

Найдорожча консультація – та, яку отримали після оформлення

Класична історія починається словами: "У нас товар вже на митниці". Далі з’ясовується, що компанія вже щось надала. Щось пояснила телефоном, щось написала, на щось погодилась. А тепер потрібно оскаржувати рішення. Звичайно, це можна робити. Але значно ефективніше, коли адвокат вперше бачить документи не після рішення про коригування, а до того, як товар перетнув кордон.

Для складних або дорогих поставок я прихильниця простого митного pre-check. Тобто перевірити контракт. Зіставити його з інвойсом. Подивитися на умови поставки. Зрозуміти структуру ціни. Перевірити транспортні витрати, походження, код товару, дозвільні документи.

І головне, спробувати подивитися на пакет документів очима людини, яка захоче поставити до нього незручне питання. Не тому, що митний спір обов’язково виникне. А тому, що якщо він виникне, товар уже стоятиме, гроші вже будуть заморожені, а часу на красиву юридичну конструкцію буде значно менше.

Український бізнес звик управляти валютними ризиками. Податковими. Логістичними. Воєнними.

На мою думку, настав час так само системно управляти митними. Митне оформлення не є останньою адміністративною формальністю після того, як угода вже відбулася. Це частина економіки самої угоди. Митні ризики для бізнесу давно перестали бути питанням виключно митного оформлення. Це питання грошей, строків і, зрештою, передбачуваності самого бізнесу.

Тому вважаю, що найкращий митний спір не той, який адвокат героїчно виграв у суді через рік. Найкращий той, до якого бізнес був готовий заздалегідь або якого взагалі вдалося уникнути.

А якщо спір уже виник, важливо не просто довести, що митниця помилилася. Важливо не дозволити одній поставці, одному рішенню про коригування чи одному "додатковому документу" перетворитися на правило, за яким компанія буде змушена працювати далі.

Бо врешті бізнесу важливо не виграти суперечку заради самої перемоги. Йому важливо, щоб товар рухався, гроші працювали, а правила були достатньо передбачуваними для того, щоб планувати наступну поставку.

І, мабуть, саме це є найкращим результатом роботи адвоката в митних спорах: не просто виграти справу, а не дозволити митниці стати найдорожчим і найбільш непередбачуваним учасником зовнішньоекономічної угоди.