Четкие правила международной торговли: Done стала партнером "Таможенного индекса 2025" от EBA

Done стала партнером исследования "Таможенный индекс 2025" от Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). Проект оценивает опыт компаний в работе с таможенными органами и определяет ключевые вызовы для международной торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз исследования, результаты которого опубликованы на сайте EBA.

Почему предсказуемость таможенных процедур важна для бизнеса

Для компаний, которые работают с импортом, предсказуемость таможенных процедур имеет непосредственное значение для планирования поставок.

От сроков оформления зависит доступность товара, выполнение договоренностей с покупателями и возврат средств в оборот.

Поэтому качество работы таможни является частью более широкого разговора об условиях развития украинского бизнеса.

Что показал "Таможенный индекс"

Интегральная оценка по итогам 2025 года составила 3,24 балла из 5 возможных против 3,40 в 2024 году. Все три составляющие также продемонстрировали умеренное снижение:

качество таможенных услуг - 3,04 балла;

оценка уровня коррупции - 3,34 балла;

работа системы "Единое окно" - 3,34 балла.

Индекс отображает оценки участников опроса; 3 балла на его шкале является нейтральной отметкой.

EBA проводит исследование с 2010 года. В этот раз на вопросы ответили 50 таможенных экспертов компаний-членов Ассоциации. Опрос состоялся с 16 апреля по 5 мая 2026 года и касался опыта работы в 2025 году.

Запрос бизнеса - понятные процедуры

По данным EBA, с задержками без четко определенных причин сталкивались 47% опрошенных компаний по сравнению с 34% годом ранее. О трудностях с корректировкой таможенной стоимости сообщили 54% респондентов, а с переклассификацией товаров - 40%.

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В то же время, исследование фиксирует и положительные изменения: уменьшилась частота дополнительного контроля и физических осмотров.

Среди ожиданий бизнеса относительно "Единого окна" - возможность видеть статус обработки документов онлайн, автоматическое распределение заявлений и деклараций, взаимодействие с государственными реестрами и отказ от бумажных копий. Эти пожелания подчеркивают необходимость прозрачных процедур и меньшей зависимости результата от человеческого фактора.

Для импортера предсказуемость значит возможность заблаговременно понимать последовательность действий, нужные документы и сроки прохождения процедур. Даже при сложных внешних условиях единые подходы к оформлению помогают более точно планировать закупки, логистику и потребность в оборотном капитале.

Почему Done поддерживает исследование

Done работает в сфере финансирования и управления цепочками поставок. Для компании понимание таможенной среды связано с ее ежедневной задачей – помогать торговому бизнесу организовывать поставки и масштабировать свою деятельность.

Партнерство по EBA позволяет поддержать системное изучение опыта компаний. Результаты такого исследования помогают увидеть, какие трудности повторяются на уровне рынка и требуют общего внимания бизнеса и государственных институций.

Для Done главный вывод - бизнесу нужны условия, в которых можно увереннее планировать следующую поставку и следующий этап роста. Прозрачность таможенных процедур, последовательное применение правил и качественные цифровые сервисы являются важными составляющими этих условий.

Поддерживая "Таможенный индекс", компания присоединяется к формированию предметного разговора об изменениях, необходимых украинским импортерам.