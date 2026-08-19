Україна змінює митні правила: Рада підтримала новий кодекс

Верховна Рада підтримала у першому читанні проект нового Митного кодексу України. Документ має привести національні митні правила у відповідність до законодавства ЄС та змінити низку процедур для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрінформу".

Верховна Рада зробила перший крок до поновлення митного законодавства України, підтримавши у першому читанні проект Митного кодексу №15450. За документ проголосував 261 народний депутат.

Що зміниться

Законопроект має привести українські митні правила у відповідність до норм Європейського союзу в рамках виконання вимог України як країни-кандидата на вступ до ЄС.

Документ передбачає перехід на європейську термінологію та нові підходи до визначення митної вартості, боргу та статусу товарів.

Для бізнесу планують оновити систему митних процедур, розширити електронну взаємодію з митницею та створити правові умови для обміну даними за європейськими стандартами.

Також передбачається обов'язкове надання інформації, пов'язаної з безпекою перед вивезенням товарів.

Окремо оновлять правила визначення митної вартості. Зокрема бізнес отримає право бути вислуханим у разі, якщо митниця не приймає заявлену вартість.

При цьому ставки ввізного мита не змінюватимуть. Вони, як і зараз, визначаються окремим законом про митний тариф.

Після доопрацювання депутати планують розглянути проект у другому читанні. Якщо документ остаточно ухвалять, новий Митний кодекс має набути чинності 1 грудня 2027 року.