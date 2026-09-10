Читання під стукіт коліс: що "Укрзалізниця" підготувала для любителів книжок

"Укрзалізниця" оновила програму лояльності "Залізні друзі" та закріпила пропозиції з книжками на найвидимішому місці в застосунку. Крім того, пасажири певних рейсів можуть замовляти літературу безпосередньо до свого місця під час купівлі квитка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
За даними перевізника, категорія "Книжки" є однією з найпопулярніших серед пасажирів.
Ініціатива покликана підтримати українські видавництва, які продовжують працювати в умовах постійних обстрілів та руйнувань друкарень.
Відтепер книжкові пропозиції розташовані першими у розділі партнерських бонусів застосунку.
Що доступно пасажирам:
Пасажири окремих поїздів можуть обрати книжку під час оформлення квитка та отримати її одразу на своєму місці на початку поїздки.
Послуга діє на міжнародних рейсах до Перемишля, Холма, Будапешта, Кишинева та Бухареста.
Також доставка книжок до місця доступна у флагманських внутрішніх поїздах:
Нагадаємо, український залізничний перевізник системно працює над розширенням послуг для пасажирів і оновленням транспортної інфраструктури.
Зокрема, "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення, яке дозволить купувати залізничний і автобусний квиток в одному місці.
У межах цього проєкту вокзали у п'яти містах України вже офіційно перетворили на мультимодальні транспортні хаби, поєднавши залізничні та автобусні перевезення.
Крім того, компанія реалізує соціальні та культурні ініціативи.
Нещодавно понад дві тисячі людей відвідали пересувну виставку "Відвага нації" під час її першого міжнародного туру містами Молдови, де історія 10-річної Саші Паскаль вразила відвідувачів.
Загалом кількість гостей цієї експозиції вже перевищила 50 тисяч осіб.