Чтение под стук колес: что "Укрзализныця" подготовила для любителей книг

Поддержка украинских издателей

По данным перевозчика, категория "Книги" одна из самых популярных среди пассажиров.

Инициатива призвана поддержать украинские издательства, продолжающие работать в условиях постоянных обстрелов и разрушений типографий.

Теперь книжные предложения расположены первыми в разделе партнерских бонусов приложения.

Что доступно пассажирам:

бумажные, электронные и аудиокниги для взрослых и детей;

скидки, сертификаты и книжные подарки;

возможность обменять накопленные "объятия" на бонусы от партнеров.

Книга непосредственно на полке поезда

Пассажиры отдельных поездов могут выбрать книгу во время оформления билета и получить ее на своем месте в начале поездки.

Услуга действует на международных рейсах в Перемышль, Холм, Будапешт, Кишинев и Бухарест.

Также доставка книг к месту доступна во флагманских внутренних поездах: