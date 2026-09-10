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Чтение под стук колес: что "Укрзализныця" подготовила для любителей книг

18:30 10.09.2026 Чт
2 мин
Любимые истории доставят прямо в ваше купе
aimg Сергей Козачук
Фото: "Укрзализныця" будет доставлять книги прямо в ваше место (Getty Images)

"Укрзализныця" обновила программу лояльности "Железные друзья" и закрепила предложения с книгами на самом видном месте в приложении. Кроме того, пассажиры некоторых рейсов могут заказывать литературу непосредственно к своему месту при покупке билета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поддержка украинских издателей

По данным перевозчика, категория "Книги" одна из самых популярных среди пассажиров.

Инициатива призвана поддержать украинские издательства, продолжающие работать в условиях постоянных обстрелов и разрушений типографий.

Теперь книжные предложения расположены первыми в разделе партнерских бонусов приложения.

Что доступно пассажирам:

  • бумажные, электронные и аудиокниги для взрослых и детей;
  • скидки, сертификаты и книжные подарки;
  • возможность обменять накопленные "объятия" на бонусы от партнеров.

Книга непосредственно на полке поезда

Пассажиры отдельных поездов могут выбрать книгу во время оформления билета и получить ее на своем месте в начале поездки.

Услуга действует на международных рейсах в Перемышль, Холм, Будапешт, Кишинев и Бухарест.

Также доставка книг к месту доступна во флагманских внутренних поездах:

  • №81/82 "Сакура" Киев - Ужгород;
  • №95/96 "Гуцульщина" Киев - Рахов;
  • №01/02 "Единство" Харьков - Рахов;
  • №15/16 "Лесь Курбас" Харьков - Ивано-Франковск;
  • №17/18 "Сковорода" Харьков - Ужгород;
  • №79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов;
  • №106/105 "Черноморец" Одесса - Киев;
  • №43/44 "Стефания" Ивано-Франковск - Днепр;
  • №7/8 "Буковина" Киев - Черновцы;
  • №92/91 "Леополис" Львов - Киев.

Развитие сервисов "Укрзализныци"

Напомним, украинский железнодорожный перевозчик системно работает над расширением услуг для пассажиров и обновлением транспортной инфраструктуры.

В частности, "Укрзализныця" готовит масштабное обновление, которое позволит покупать железнодорожный и автобусный билет в одном месте.

В рамках этого проекта вокзалы в пяти городах Украины уже официально превратились в мультимодальные транспортные хабы, соединив железнодорожные и автобусные перевозки.

Кроме того, компания реализует социальные и культурные инициативы.

Недавно более двух тысяч человек посетили передвижную выставку "Отвага нации" во время ее первого международного тура по городам Молдовы, где история 10-летней Саши Паскаль поразила посетителей.

В общей сложности количество гостей этой экспозиции уже превысило 50 тысяч человек.

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