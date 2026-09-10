Читання під стукіт коліс: що "Укрзалізниця" підготувала для любителів книжок

"Укрзалізниця" оновила програму лояльності "Залізні друзі" та закріпила пропозиції з книжками на найвидимішому місці в застосунку. Крім того, пасажири певних рейсів можуть замовляти літературу безпосередньо до свого місця під час купівлі квитка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Підтримка українських видавців

За даними перевізника, категорія "Книжки" є однією з найпопулярніших серед пасажирів.

Ініціатива покликана підтримати українські видавництва, які продовжують працювати в умовах постійних обстрілів та руйнувань друкарень.

Відтепер книжкові пропозиції розташовані першими у розділі партнерських бонусів застосунку.

Що доступно пасажирам:

паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей;

знижки, сертифікати та книжкові подарунки;

можливість обміняти накопичені "обіймашки" на бонуси від партнерів.

Книжка безпосередньо на полиці поїзда

Пасажири окремих поїздів можуть обрати книжку під час оформлення квитка та отримати її одразу на своєму місці на початку поїздки.

Послуга діє на міжнародних рейсах до Перемишля, Холма, Будапешта, Кишинева та Бухареста.

Також доставка книжок до місця доступна у флагманських внутрішніх поїздах: