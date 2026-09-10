Чтение под стук колес: что "Укрзализныця" подготовила для любителей книг
"Укрзализныця" обновила программу лояльности "Железные друзья" и закрепила предложения с книгами на самом видном месте в приложении. Кроме того, пассажиры некоторых рейсов могут заказывать литературу непосредственно к своему месту при покупке билета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поддержка украинских издателей
По данным перевозчика, категория "Книги" одна из самых популярных среди пассажиров.
Инициатива призвана поддержать украинские издательства, продолжающие работать в условиях постоянных обстрелов и разрушений типографий.
Теперь книжные предложения расположены первыми в разделе партнерских бонусов приложения.
Что доступно пассажирам:
- бумажные, электронные и аудиокниги для взрослых и детей;
- скидки, сертификаты и книжные подарки;
- возможность обменять накопленные "объятия" на бонусы от партнеров.
Книга непосредственно на полке поезда
Пассажиры отдельных поездов могут выбрать книгу во время оформления билета и получить ее на своем месте в начале поездки.
Услуга действует на международных рейсах в Перемышль, Холм, Будапешт, Кишинев и Бухарест.
Также доставка книг к месту доступна во флагманских внутренних поездах:
- №81/82 "Сакура" Киев - Ужгород;
- №95/96 "Гуцульщина" Киев - Рахов;
- №01/02 "Единство" Харьков - Рахов;
- №15/16 "Лесь Курбас" Харьков - Ивано-Франковск;
- №17/18 "Сковорода" Харьков - Ужгород;
- №79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов;
- №106/105 "Черноморец" Одесса - Киев;
- №43/44 "Стефания" Ивано-Франковск - Днепр;
- №7/8 "Буковина" Киев - Черновцы;
- №92/91 "Леополис" Львов - Киев.
Развитие сервисов "Укрзализныци"
Напомним, украинский железнодорожный перевозчик системно работает над расширением услуг для пассажиров и обновлением транспортной инфраструктуры.
В частности, "Укрзализныця" готовит масштабное обновление, которое позволит покупать железнодорожный и автобусный билет в одном месте.
В рамках этого проекта вокзалы в пяти городах Украины уже официально превратились в мультимодальные транспортные хабы, соединив железнодорожные и автобусные перевозки.
Кроме того, компания реализует социальные и культурные инициативы.
Недавно более двух тысяч человек посетили передвижную выставку "Отвага нации" во время ее первого международного тура по городам Молдовы, где история 10-летней Саши Паскаль поразила посетителей.
В общей сложности количество гостей этой экспозиции уже превысило 50 тысяч человек.