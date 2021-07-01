Чистый криминал: в Минздраве оценили проблему подделки ПЦР-тестов

По его словам, практика, когда мошенники продают готовые результаты ПЦР-тестов с настоящим кодом и внесением в базу пациентов, встречается редко.

"Если вам нарисовали бумажку с дубликатом печати, купленной на OLX - это уже не подходит во многих странах. Ситуации с подделкой QR-кода исчезают, потому что есть дополнительная ответственность за это", - ссобщил Кучер.

Он заявил, если человека еще и в базу лаборатории внесли - это чистый криминал.

"Поэтому, если сейчас предлагают сделать результат с QR-кодом, может случиться так, что вам его попросту нарисуют и он никуда не приведет", - сказал чиновник.