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В лабораториях рассказали, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 13:48
В лабораториях рассказали, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов Фото: эксперт рассказал, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине из всех тестов на коронавирус, проведенных частными лабораториями, до 5% подделки. Это примерно несколько сотен, до тысячи в день.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор "Синэво" Николай Скавронский, говорится в материале "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".

По его словам, речь идет об имидже страны в целом, потому что в других странах даже одна поддельная справка - это уже проблема.

Он сообщил, что "липовые" результаты, как правило, выписаны на бланке одной из реально существующих лабораторий. На ней есть штамп - не мокрая печать. Может быть даже QR-код, хотя подделать его - задача посложнее.

Но ни номера справки, ни фамилии наверняка не найдется в базе клиники, если кто-то захочет подтвердить подлинность теста и перезвонить туда.

"Так что с такой бумажкой вы рискуете, как минимум, застрять на границе", - рассказал Скавронский.

В "Ескулаб" рассказали, что им встречались поддельные результаты ПЦР-исследований, якобы сделанные их лабораторией. Но бланки и печать на них отличаются от оригинальных, а сотрудники, которые якобы проводили тесты, у них никогда не работали.

Напомним, в Тернополе разоблачили схему продажи фейковых COVID-справок для выезда за границу.

Также в Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила схему реализации поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.

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Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно