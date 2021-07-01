Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно

Чтобы получить результат ПЦР-теста в Украине, необязательно отправляться в лабораторию. Но, покупая готовую справку для поездок за границу, граждане не всегда осознают всю череду последствий. Чем это грозит и как на такие подпольные услуги повлияет запуск ковид-сертификатов – ниже в материале РБК-Украина.

Страны постепенно открывают свои границы для туристов. Многие украинцы, засидевшись в карантинах, планируют провести отпуски за рубежом. Просто так попасть туда все равно невозможно: при въезде часто требуют предъявить отрицательный тест на коронавирус. Путешественники из Украины пытаются находить обходные пути, покупая готовые результаты ПЦР-исследований.

То, что в нашей стране процветает торговля "липовыми" справками – далеко не секрет. Для того чтобы выйти на продавца, не нужно прилагать особые усилия и бродить по просторам даркнета. Обычный поисковик пестрит сайтами с предложениями о выдаче поддельных медицинских документов, объявления можно найти даже на OLX.

С началом пандемии их прейскурант пополнился еще одной позицией – результат ПЦР-теста на COVID-19: будь то отрицательный или положительный. Первый вариант, очевидно, заказывают для выезда за границу, второй – чтобы оправдаться на работе или в вузе. Такую услугу недобросовестные туроператоры даже предлагают включить в пакет продаваемой ими поездки.

Крупные украинские лаборатории, медицинские эксперты уже не один месяц жалуются на мошенничество с результатами тестов. Вот только те, кто идет на такие отчаянные меры ради выезда из страны, не всегда осознают, к каким последствиям это может привести. Более того, не факт, что с фальшивым документом удастся пересечь границу.

Гугл в помощь

Проблема поддельных тестов очень масштабная, сказал РБК-Украина заместитель гендиректора туроператора Tez Tour Александр Новиковский. Его компания предоставляет клиентам возможность перед поездкой записаться и пройти ПЦР-исследование в ведущих лабораториях страны. Соглашается меньше 5%, уточнил собеседник.

"Остальные берут его где-то самостоятельно. Либо они обращаются в лаборатории сами, хотя мы предлагаем достаточно привлекательную стоимость, либо они используют поддельные результаты. Мне кажется, что около 80% используют поддельные тесты", – уточнил Новиковский.

По оценке коммерческого директора "Синэво" Николая Скавронского, из всех тестов, проведенных частными лабораториями, до 5% – подделки. Это примерно несколько сотен, до тысячи в день.

"Но в цивилизованном мире даже одна поддельная справка – это уже проблема, так как речь идет не столько о количестве людей, которые могут быть заразными, сколько об имидже страны в целом", – пояснил он изданию.

За "липовый" ПЦР-тест платят почти так же, как за настоящий (фото: Omar Marques/Getty Images)

"Купить тест на коронавирус", "купить ПЦР-тест для выезда за границу", "готовый ПЦР-тест почтой" – примерно так выглядят поисковые запросы, которые перенаправят вас на "нужные" сайты.

Условия покупки простые и удобные: предоставляешь ФИО, указываешь желаемую дату сдачи теста, номер отделения "Новой почты" и через сутки забираешь готовую справку, отправленную наложенным платежом. Цена вопроса от 400 гривен, если документ на украинском языке, с английским переводом – от 600 гривен.

Для чистоты эксперимента РБК-Украина изучило предложения о продаже справок и попыталось одну такую купить. Нашли пятерку сайтов, которые занимаются фейковыми результатами.

Первая легенда: летим в Грецию, нужен готовый тест, фамилия покупателя такая же "липовая", как и результат, который мы надеялись получить. Вторая – нужен тест, чтобы попасть на один из фестивалей внутри страны, то есть сойдет и украиноязычный вариант справки.

После отправки данных должен набрать менеджер. Все контактные номера, указанные на сайтах, бесполезны – голос на автоответчике предлагает оформить заявку онлайн.

Из пяти ресурсов, где мы заполнили анкеты, фидбек пришел только от одного. Женщина, связавшаяся с нами, честно призналась, что помочь нам не смогут, так как они делают справки без QR-кода, а для Греции такой вариант уже не подойдет. Еще один потенциальный продавец тестов с OLX на контакт не вышел.

"Гуглить" фейковые справки стало проблематично. Раньше журналисты уже публиковали обличительные материалы, делясь своим опытом покупок. Теперь почти все сайты, паблики в соцсетях и контактные номера, которые засветились в медиа, заблокированы или не отвечают.

Сейчас этим бизнесом чаще промышляют небольшие туристические агентства, рассказали РБК-Украина три собеседника на условиях анонимности – представители киберполиции и крупных украинских лабораторий.

"Но и те в последнее время осторожничают, не продают справки направо и налево, как раньше. Одни штампуют в фотошопе сами. Другие же работают с фирмами, которые изготавливают "липу", – добавил один из источников.

На фейковые тесты не смотрят при выезде из страны, но за границей могут возникнуть сложности. Украинские туристы уже не один раз попадались с поддельными результатами во время выборочной проверки в аэропортах. Отсюда и придирчивое отношение к нашим справкам и просьбы иностранных служб повторно сдать тест после прибытия. В Египте, заметив эти махинации, теперь берут во внимание только бланки с QR-кодом медучреждения, которое проводило тест.

"Когда в Египте на границе во время выборочной проверки выявляли многих людей с поддельными тестами, их пытались привлечь к ответственности и заставить пройти повторное исследование в аэропорту. Если бы они провели масштабную акцию, думаю, обнаружили бы гораздо больше фальсификаций. Это подделка документов, в Европе это называется биологический терроризм", – рассказал заместитель гендиректора Tez Tour Александр Новиковский.

Как правило, "липовые" результаты выписаны на бланке одной из реально существующих лабораторий. На ней есть штамп – не мокрая печать. Может быть даже QR-код, хотя подделать его – задача посложнее. Но ни номера справки, ни вашей фамилии наверняка не найдется в базе клиники, если кто-то захочет подтвердить подлинность теста и перезвонить туда. Так что с такой бумажкой вы рискуете, как минимум, застрять на границе.

Фальшивый тест могут легко выявить на границе (фото: Maja Hitij/Getty Images)

Жертвами мошенников становятся не только малоизвестные лаборатории. В "Ескулаб" рассказывают: им встречались поддельные результаты ПЦР-исследований, якобы сделанные их лабораторией. Но бланки и печать на них отличаются от оригинальных, а сотрудники, которые якобы проводили тесты, у них никогда не работали.

"В "Ескулаб" после отбора биоматериала, мы выдаем результаты на фирменном бланке с QR-кодом и по требованию на английском языке. Для того чтобы получить результат пациент предъявляет бланк заказа, на котором есть номер. По этому номеру мы и находим пациента в нашей базе. В подделке указан ложный номер и в нашей базе таких пациентов нет", – объяснил РБК-Украина коммерческий директор лаборатории Денис Мельник.

Некоторые турагенты предлагают клиентам справки с настоящим кодом и внесением в базу пациентов, говорит не под запись представитель одной из лабораторий. Тогда кто-то из сотрудников клиники, выдавшей результат, очевидно, тоже "в доле". Но такая практика встречается редко, заверил издание замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

"Если вам нарисовали бумажку с дубликатом печати, купленной на OLX – это уже не подходит во многих странах. Ситуации с подделкой QR-кода исчезают, потому что есть дополнительная ответственность за это. Если человека еще и в базу лаборатории внесли – это чистый криминал. Поэтому, если сейчас предлагают сделать результат с QR-кодом, может случиться так, что вам его попросту нарисуют и он никуда не приведет", – сказал чиновник.

Невыгодное предложение

Собеседник в одной из турфирм удивляется: клиенты сами просят помочь им с готовыми ПЦР-тестами. Мотивация разная. Одни переживают, что не успеют до вылета получить результат настоящего исследования в украинской лаборатории. Хотя эта причина выглядит не совсем убедительной – сегодня есть множество лабораторий, которые присылают заключение в течение 12 часов после забора материала.

Кто-то желает сэкономить, ведь готовая справка может обойтись дешевле. Другие ленятся идти в лаборатории. Пожалуй, самое абсурдное оправдание: а вдруг тест окажется положительным и отдых сорвется.

Такие покупатели не подозревают, какими проблемами обернется их обман, если он вскроется. Тем более, если человек действительно инфицирован или подхватит коронавирус уже по прилету. К обвинениям в использовании поддельных документов может прибавиться еще и пункт об умышленном заражении других людей.

К тому же все расходы на лечение больной будет вынужден покрыть из собственного кармана. За рубежом это в разы дороже, чем в Украине, и может потянуть на тысячи долларов. Страховые компании не станут выплачивать туристу компенсацию, если обнаружится, что он использовал фейковый тест. А они это тщательно проверят, если их клиент вдруг окажется инфицированным в чужой стране.

В Нацполиции утверждают, что пытаются пресекать распространение фальшивых справок. По данным ведомства, от начала эпидемии по всей Украине открыто больше трех десятков уголовных дел о фальсификации результатов тестов на COVID-19 в отдельных медицинских лабораториях.

В начале года киберполиция разоблачила группу людей, которая продавала в сети фейковые результаты тестов, используя поддельные печати одного из медцентров. За день они реализовывали по 70 сфабрикованных документов. В начале марта были задержаны еще двое аферистов, которые печатали заключения об отсутствии коронавируса на бланках столичной лаборатории.

Месяц назад СБУ заблокировала схему выдачи фальшивых медицинских справок в Днепропетровской области, в ней были замешаны медработники одного из учреждений совместно с туроператорами. В спецслужбе заявляют, что по этой схеме выдавалось в среднем по пять поддельных документов каждый день.

Мошенникам за подделку тестов грозит до пяти лет (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Неделю назад Нацполиция поймала четырех тернополян, которые подделывали результаты ПЦР-тестирования по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров.

В киберполиции отметили, что за изготовление, сбыт и даже использование фейковых справок предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленнику, который создает и продает фальшивку, грозит или штраф до 17 тысяч гривен, или полгода ареста, или до двух лет ограничения свободы.

Такая же ответственность предусмотрена и для того, кто использует "липовую" справку, только сумма штрафа меньше – 850 гривен. Если в схеме участвовала целая группа мошенников, они могут получить по пять лет ограничения или лишения свободы.

Желающим пойти "легким" путем, купив готовый тест, важно понимать: они прежде всего понесут социальную ответственность, так как подвергают опасности не только себя, но и других туристов.

Представители лабораторий и турфирм, с которыми общалось РБК-Украина, считают, что комплексно решить проблему сфабрикованных справок можно, создав единую базу тестов для всех лабораторий. В Минздраве обещают запустить такой реестр на базе eHealth как один из этапов введения ковид-сертификатов.

Аккредитованные лаборатории получат доступ к этой системе и будут вносить туда результаты тестирования. То же касается и сертификатов о том, что человек уже переболел – врач должен внести в базу медицинский вывод и подтвердить его своей электронной подписью. Но эти две опции заработают позже – на первых порах ковид-сертификаты получат только те, кто прошел полный курс вакцинации.

"Введение цифровых сертификатов о тесте и перенесенной болезни уже параллельно идет. Это требует больше доработки на центральном компоненте, это большой объем работы. У нас с Европой есть договоренность, что сейчас мы запускаем в таком виде – сначала о вакцинации. Но людям не о чем волноваться – они смогут поехать с тестом, так, как это было и раньше, до введения сертификатов", – объяснил Ярослав Кучер.

По его словам, недоверия зарубежных стран к нашей базе тестов быть не должно. Если эти результаты будут на eHealth – это значит, что они гарантируются государством, говорит замминистра. Сомнительные конторы и "дельцы" не смогут вносить данные в эту систему, потому что, во-первых, у них нет аккредитации Минздрава. А во-вторых – в единой базе фальсификация исключена, заверил Кучер.

Правда, бывают ситуации, когда подделкой справок занимаются и недобросовестные медработники весьма респектабельных лабораторий. Кроме страха и риска, вряд ли что-то помешает им внести в систему eHealth информацию о несуществующем тесте. Но с запуском ковид-сертификатов в части ПЦР-тестов ценник на их услуги, скорее всего, пойдет вверх. Возможно, не все, кто прибегают к их помощи сегодня, будут готовы переплачивать за такое "удовольствие" в будущем.