Чистий кримінал: у МОЗ оцінили проблему підробки ПЛР-тестів

За його словами, практика, коли шахраї продають готові результати ПЛР-тестів зі справжнім кодом і внесенням в базу пацієнтів, зустрічається рідко.

"Якщо вам намалювали папірець з дублікатом друку, купленого на OLX - це вже не підходить у багатьох країнах. Ситуації з підробкою QR-коду зникають, тому що є додаткова відповідальність за це", - сказав Кучер.

Він заявив, якщо людину ще й в базу лабораторії внесли - це чистий кримінал.

"Тому, якщо зараз пропонують зробити результат з QR-кодом, може трапитися так, що вам його просто намалюють і він нікуди не приведе", - сказав чиновник.