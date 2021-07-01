RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чистий кримінал: у МОЗ оцінили проблему підробки ПЛР-тестів

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Міністерства охорони здоров'я України оцінили проблему підробки ПЛР-тестів на коронавірус. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер назвав це чистим криміналом.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

За його словами, практика, коли шахраї продають готові результати ПЛР-тестів зі справжнім кодом і внесенням в базу пацієнтів, зустрічається рідко.

"Якщо вам намалювали папірець з дублікатом друку, купленого на OLX - це вже не підходить у багатьох країнах. Ситуації з підробкою QR-коду зникають, тому що є додаткова відповідальність за це", - сказав Кучер.

Він заявив, якщо людину ще й в базу лабораторії внесли - це чистий кримінал.

"Тому, якщо зараз пропонують зробити результат з QR-кодом, може трапитися так, що вам його просто намалюють і він нікуди не приведе", - сказав чиновник.

Нагадаємо, у поліції розповіли, чим загрожує купівля та продаж фейкових ПЛР-тестів.

Крім того, у лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19