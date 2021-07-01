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Чем грозит покупка и продажа фейковых ПЦР-тестов: ответ полиции

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Киев, Четверг 01 июля 2021 13:56
Чем грозит покупка и продажа фейковых ПЦР-тестов: ответ полиции Фото: в киберполиции сказали, чем грозит продажа фейковых ПЦР-тестов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине появился рынок поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. В украинской киберполиции рассказали об ответственности за подделку и продажу фальшивых тестов.

Об этом говорится в материале "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".

За сбыт и использование фейковых справок предусмотрена уголовная ответственность.

Тому, кто создает и продает фальшивку, грозит или штраф до 17 тысяч гривен, или полгода ареста, или до двух лет ограничения свободы.

Такая же ответственность предусмотрена и для того, кто использует "липовую" справку, только сумма штрафа меньше - 850 гривен.

Если в схеме участвовала целая группа мошенников, они могут получить по пять лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, в лабораториях рассказали, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов.

РБК-Украина писало, что в Тернополе разоблачили схему продажи фейковых COVID-справок для выезда за границу.

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Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно