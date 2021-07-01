Чем грозит покупка и продажа фейковых ПЦР-тестов: ответ полиции

В Украине появился рынок поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. В украинской киберполиции рассказали об ответственности за подделку и продажу фальшивых тестов.

За сбыт и использование фейковых справок предусмотрена уголовная ответственность.

Тому, кто создает и продает фальшивку, грозит или штраф до 17 тысяч гривен, или полгода ареста, или до двух лет ограничения свободы.

Такая же ответственность предусмотрена и для того, кто использует "липовую" справку, только сумма штрафа меньше - 850 гривен.

Если в схеме участвовала целая группа мошенников, они могут получить по пять лет ограничения или лишения свободы.