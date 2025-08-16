Російський Волгоград знову затягнуло чорним димом через пожежу на НПЗ (фото, відео)

Удень у суботу, 16 серпня, росіяни знову поскаржилися на інцидент у Волгограді. Там у районі місцевого НПЗ піднявся стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Жителі Волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ", - пише ASTRA.

Канал зазначив, що раніше в Росавіації заявили про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден у місцевому аеропорту. Крім того, у місті було оголошено повітряну тривогу.

Водночас місцеві канали стверджують, що відбувається "планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей".

Хоча інформація суперечлива. Наприклад, росіяни ставлять у коментарях Telegram-каналів такі запитання: "А швидкі летять теж через планове скидання?", "І пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?".

Як пише ASTRA, наразі інформація уточнюється.