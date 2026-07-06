ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Чистая клевета". Китай цинично открестился от подготовки российских оккупантов

18:41 06.07.2026 Пн
2 мин
Китай в очередной раз "подловили" на вопросе совместного обучения с солдатами РФ
aimg Елена Бджола
"Чистая клевета". Китай цинично открестился от подготовки российских оккупантов Фото: спикер МЗС Китая Мао Нин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Китай в очередной раз цинично ответил на "беспокойство" Германии относительно подготовки россиян для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.

Китай продолжает открещиваться от подготовки солдат РФ

6 июля 2026 года Мао Нин провела очередную пресс-конференцию.

Корреспондент Deutsche Presse-Agentur попросил у нее комментарий об обучении Китаем российских оккупантов.

"В прошлый четверг посла Китая в Германии вызвали в МИД Германии на экстренное совещание. Там заявили, что темой стали сообщения о подготовке российских солдат в Китае. Какой комментарий Министерства иностранных дел по этому поводу? Какое влияние это совещание окажет на китайско-немецкие отношения?", - спросил журналист.

Мао Нин ответила, что это был обмен мнениями по китайско-германским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Что касается упомянутых вами сообщений, вызывающих обеспокоенность Германии, мы уже четко заявили, что эти сообщения являются безосновательными и чистыми клеветами" , - цинично заявила китайская дипломатка.

В Пекине выступают за мирные переговоры между РФ и Украиной

Также она добавила, что в отношении "украинского кризиса" Китай якобы всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции.

"Китай выступает за политическое урегулирование кризиса и настаивает на продвижении мирных переговоров своим путем. Германии следует объективно и рационально оценивать позицию и роль Китая", - отметила Мао Нин.

Посла Китая вызвали в начале июля в МИД Германии из-за скандала с обучением российских солдат. Ранее агентство Reuters сообщило об этих тайных тренировках в Китае.

На военном объекте в Пекине в ноябре 2025 года состоялись китайско-российские учения. По данным источников Reuters, тайную военную подготовку окупантов Китаем лично одобрил министр обороны России Андрей Белоусов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Китай Война России против Украины
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины