"Чистая клевета". Китай цинично открестился от подготовки российских оккупантов
Китай в очередной раз цинично ответил на "беспокойство" Германии относительно подготовки россиян для участия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.
Китай продолжает открещиваться от подготовки солдат РФ
6 июля 2026 года Мао Нин провела очередную пресс-конференцию.
Корреспондент Deutsche Presse-Agentur попросил у нее комментарий об обучении Китаем российских оккупантов.
"В прошлый четверг посла Китая в Германии вызвали в МИД Германии на экстренное совещание. Там заявили, что темой стали сообщения о подготовке российских солдат в Китае. Какой комментарий Министерства иностранных дел по этому поводу? Какое влияние это совещание окажет на китайско-немецкие отношения?", - спросил журналист.
Мао Нин ответила, что это был обмен мнениями по китайско-германским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Что касается упомянутых вами сообщений, вызывающих обеспокоенность Германии, мы уже четко заявили, что эти сообщения являются безосновательными и чистыми клеветами" , - цинично заявила китайская дипломатка.
В Пекине выступают за мирные переговоры между РФ и Украиной
Также она добавила, что в отношении "украинского кризиса" Китай якобы всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции.
"Китай выступает за политическое урегулирование кризиса и настаивает на продвижении мирных переговоров своим путем. Германии следует объективно и рационально оценивать позицию и роль Китая", - отметила Мао Нин.
Посла Китая вызвали в начале июля в МИД Германии из-за скандала с обучением российских солдат. Ранее агентство Reuters сообщило об этих тайных тренировках в Китае.
На военном объекте в Пекине в ноябре 2025 года состоялись китайско-российские учения. По данным источников Reuters, тайную военную подготовку окупантов Китаем лично одобрил министр обороны России Андрей Белоусов.