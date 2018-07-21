Число жертв спеки в Японії зросло до 30 людей

Тисячі людей звернулися по медичну допомогу

Число жертв спеки у Японії, яка триває уже два тижні, зросло до 30 людей, крім того тисячі людей звернулися по медичну допомогу. Про це повідомляє видання ВВС.

Вказано, що японський уряд закликав громадян дотримуватися правил безпеки.

"Через спеку у понад 40 градусів за Цельсієм, що триває два тижні, вже померли 30 людей. Тисячі звернулися по допомогу лікарів. Японський уряд закликав людей дотримуватися правил безпеки", - передає видання.

Зокрема, на цьому тижні у центральних регіонах держави зафіксували 40,7 градуса за Цельсієм. Це рекордно висока температурою за останні п'ять років. При цьому у Кіото температура залишалася вищою за 38 градусів впродовж цілого тижня, що є першим випадком від початку спостережень наприкінці 19-го сторіччя.

Японська метеорологічна служба закликає усіх громадян пити достатньо води, щоб уникнути перегріву організму і зневоднення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 жертв аномальної спеки у Японії. Також зазначалося, що спека заважає боротися із наслідками повеней. У префектурі Хіросіма склалися особливо важкі умови, там тривають пошуки зниклих безвісти і розчищення завалів.

Додамо, що зливи і повені почалися у Японії 7 липня і торкнулися 15 префектур, в зв'язку з чим уряд країни розповсюдило приписи про евакуацію 5,9 млн японців. Число жертв перевищило сто людей.