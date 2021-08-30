Кількість жертв вибухів у Казахстані зросла до 15
В результаті вибухів на військових складах у Казахстані загинули не менше 15 осіб. Досі тривають пошуки одного зниклого безвісти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на informburo.kz.
Повідомляється, що сьогодні на місці вибуху в Жамбильській області сапери виявили тіло ще однієї людини, особа якої встановлюється.
Таким чином, загальна кількість загиблих досягла п'ятнадцяти осіб, серед жертв є і співробітники органів цивільного захисту. Пошуки однієї зниклої людини триває.
Нагадаємо, ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи.
Причини вибухів ще встановлюються. Як заявляють в місцевому Міноборони, інженерні боєприпаси, які знаходилися в сховищі, що загорівся, за їх технічними характеристиками не повинні були вибухнути.