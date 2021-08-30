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Кількість жертв вибухів у Казахстані зросла до 15

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Тараз, Понеділок 30 серпня 2021 16:17
Кількість жертв вибухів у Казахстані зросла до 15 Фото: вибухи в Казахстані (twitter com peyamakurd)
Автор: РБК-Україна

В результаті вибухів на військових складах у Казахстані загинули не менше 15 осіб. Досі тривають пошуки одного зниклого безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на informburo.kz.

Повідомляється, що сьогодні на місці вибуху в Жамбильській області сапери виявили тіло ще однієї людини, особа якої встановлюється.

Таким чином, загальна кількість загиблих досягла п'ятнадцяти осіб, серед жертв є і співробітники органів цивільного захисту. Пошуки однієї зниклої людини триває.

Нагадаємо, ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи.

Причини вибухів ще встановлюються. Як заявляють в місцевому Міноборони, інженерні боєприпаси, які знаходилися в сховищі, що загорівся, за їх технічними характеристиками не повинні були вибухнути.

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