На месте взрыва в Казахстане нашли еще три тела. Число жертв достигло 12

В результате взрыва на военном складе в Казахстане погибли не менее 12 человек. Сегодня нашли тела погибших при тушении пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews .

Как сообщили в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на месте взрыва найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов

"Личность сотрудников устанавливается. Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы", - говорится в сообщении.