Количество жертв взрыва на фабрике фейерверков в Индии возросло

В результате взрыва на фабрике фейерверков на севере Индии погибли 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Как сообщили в полиции, взрыв на фабрике фейерверков произошел в северном штате Пенджаб. В результате взрыва погибли 22 человека.

"Погибли 22 человека, около 20 ранены", - говорится в сообщении.

Здание фабрики полностью разрушено, повреждены близлежащие дома. Производственное помещение находилось в жилом районе.

Отметим, что взрыв произошел за несколько недель до традиционного фестиваля огней Дивали, во время которого индийцы массово покупают и запускают фейерверки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в провинции Хэнань произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньменься. В результате взрыва погибли 10 человек, еще 19 человек серьезно пострадали и пятеро считались пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в американском штате Иллинойс произошел мощный взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на химическом заводе в Уокигане пострадали минимум 4 человека. Все пострадавшие были госпитализированы.