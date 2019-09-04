Кількість жертв вибуху на фабриці феєрверків зросла

В результаті вибуху на фабриці феєрверків на півночі Індії загинули 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Як повідомили в поліції, вибух на фабриці феєрверків стався в північному штаті Пенджаб. В результаті вибуху загинули 22 людини.

"Загинули 22 людини, близько 20 поранені", - йдеться в повідомленні.

Будівлю фабрики повністю зруйнована, пошкоджені сусідні будинки. Виробниче приміщення перебувало в житловому районі.

Зазначимо, що вибух стався за кілька тижнів до традиційного фестивалю вогнів Дівалі, під час якого індійці масово купують і запускають феєрверки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї в провінції Хенань сталася вибух на газопереробному заводі. Вибух стався в повітророзподільної установки на фабриці в місті Саньменься. В результаті вибуху загинули 10 людей, ще 19 людей серйозно постраждали і п'ятеро вважалися зниклими без вести.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Іллінойс стався потужний вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху на хімічному заводі в Уокигане постраждали щонайменше 4 людини. Всі постраждалі були госпіталізовані.