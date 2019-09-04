ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть жертвы

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 16:15
В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть жертвы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва погибли 14 человек

В результате взрыва на фабрике фейерверков на севере Индии погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в полиции, взрыв на фабрике фейерверков произошел в северном штате Пенджаб. В результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек.

"Мы обнаружили 14 тел погибших", - заявил правоохранитель Мухтияр Сингх.

Отмечается, что инцидент произошел за несколько недель до индуистского фестиваля, который отмечают зажиганием миллионов фейерверков.

Пока не понятно была фабрика законным объектом или нелегальным объектом с низкими стандартами безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в провинции Хэнань произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньменься. В результате взрыва погибли 10 человек, еще 19 человек серьезно пострадали и пятеро считались пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в американском штате Иллинойс произошел мощный взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на химическом заводе в Уокигане пострадали минимум 4 человека. Все пострадавшие были госпитализированы.

Добавим, что 19 июля в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере двое человек погибли. 18 человек получили ранения, еще 12 - пропали без вести.

В оккупированном Донецке прогремел взрыв на шахте, есть погибший Взрыв в Бельгии: из-под завалов вытащили третьего пострадавшего
Новости Украины ВзрывфейерверкфабрикаИндия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь