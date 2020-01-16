Число жертв взрыва в Испании снова выросло

Фото: нефтехимический завод в Каталонии (twitter.com/quimet_jda)

Погиб один из пострадавших

Число погибших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Испании выросло до 3. Об этом сообщает La Vanguardia.

Погиб один из пострадавших. У него было 90% ожогов тела. Также в больнице есть еще один тяжело ранен.

Первая жертва погибла в результате обвала дома после ударной волны взрыва на заводе. Еще одного мужчину сначала считали пропавшим без вести, а позже нашли мертвым под обломками завода.

Напомним, вечером во вторник, 14 января, в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате взрыва пострадали восемь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Предварительной причиной взрыва называют химическую аварию.

Добавим, что на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что одиннадцать человек после происшествия госпитализировали, еще четверым оказали помощь на месте.

Кроме того, 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от города Барселона произошел пожар на химическом заводе, в результате которого жителей близлежащих районов эвакуировали.