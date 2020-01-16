Кількість жертв вибуху в Іспанії знову зросла

Фото: нафтохімічний завод в Каталонії (twitter.com/quimet_jda)

Загинув один з постраждалих

Кількість загиблих у результаті вибуху на нафтохімічному заводі в Іспанії зросла до 3. Про це повідомляє La Vanguardia.

Загинув один з постраждалих. У нього було 90% опіків тіла. Також у лікарні є ще один важко поранений.

Перша жертв загинула в результаті обвалу будинку після ударної хвилі вибуху на заводі. Ще одного чоловіка спочатку вважали зниклим безвісти, а пізніше знайшли мертвим під уламками заводу.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі. В результаті вибуху постраждали вісім осіб, двоє з яких перебувають у критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.

Додамо, що на авіабудівному заводі Beechcraft у місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Глава медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що одинадцять осіб після пригоди госпіталізували, ще чотирьом надали допомогу на місці.

Крім того, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес, недалеко від міста Барселона стався пожежа на хімічному заводі, в результаті якого жителів довколишніх районів евакуювали.