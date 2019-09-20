Число жертв взрыва бомбы в Афганистане достигло почти 40

В результате взрыва грузовика с бомбой вблизи больницы в провинции Забуль в Афганистане погибли как минимум 39 человек, 140 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что число раненых в результате нападения в Калате, столице провинции Забуль, также выросло до 140.

"Только двое из убитых были сотрудниками сил безопасности, а остальные - гражданские лица, включая женщин, детей, пациентов и посетителей", - говорится в сообщении.

Отметим, что больница полностью разрушена.

Напомним, в Афганистане вблизи больницы в провинции Забуль взорвался грузовик с бомбой внутри. Тогда была информация, что погибли как минимум 20 человек, 95 - получили ранения. Сообщалось, что взрыв произошел в результате детонации бомбы, которая находилась в припаркованном рядом со зданием больницы грузовике. По информации министерства обороны Афганистана ответственность за теракт лежит на радикальном движении "Талибан".

Как сообщало РБК-Украина, недавно в Афганистане боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 людей пострадали. Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Также РБК-Украина сообщало, что во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.



