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В Афганистане взорвался грузовик с бомбой, погибли 20 человек

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 15:07
В Афганистане взорвался грузовик с бомбой, погибли 20 человек
Фото: место взрыва бомбы (vg.no)

Ответственность за теракт взял на себя "Талибан"

В Афганистане вблизи больницы в провинции Забуль взорвался грузовик с бомбой внутри, погибли как минимум 20 человек, 95 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Сообщается, что взрыв произошел в результате детонации бомбы, которая находилась в припаркованном рядом со зданием больницы грузовике. По информации министерства обороны Афганистана ответственность за теракт лежит на радикальном движении "Талибан".

"С места взрыва было эвакуировано 20 тел погибших и 95 раненых. Число жертв может возрасти, так как спасательные команды и люди все еще ищут тела под обломками", - сообщили местные власти.

В министерстве обороны Афганистана считают, что целью террористов было здание национального управления безопасности, которое находится рядом с госпиталем.

Напомним, вчера в Афганистане боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 людей пострадали. Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Также РБК-Украина сообщало, что во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.

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