Число жертв вибуху бомби в Афганістані досягло майже 40

У результаті вибуху вантажівки з бомбою поблизу лікарні в провінції Забуль в Афганістані загинули щонайменше 39 людей, 140 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що число поранених в результаті нападу в Калаті, столиці провінції Забуль, також зросло до 140.

"Тільки двоє з убитих були співробітниками сил безпеки, а решта - цивільні особи, включаючи жінок, дітей, пацієнтів та відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лікарня повністю зруйнована.

Нагадаємо, в Афганістані поблизу лікарні в провінції Забуль вибухнула вантажівка з бомбою усередині. Тоді була інформація, що загинули щонайменше 20 людей, 95 отримали поранення. Повідомлялося, що вибух стався в результаті детонації бомби, яка перебувала в припаркованому поряд з будівлею лікарні вантажівці. За інформацією міністерства оборони Афганістану відповідальність за теракт лежить на радикальний рух "Талібан".

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно в Афганістані бойовики атакували держустанова, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Повідомляється, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь супроводжували його бойовики.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.