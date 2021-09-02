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Число жертв урагана "Ида" в США выросло до 26

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погибли по меньшей мере 26 человек. Больше всего жертв стихии в Нью-Йорке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, в Нью-Йорке от разгула стихии погибли по меньшей мере 12 человек. Одного из них обнаружили в автомобиле, а восемь - в затопленных подвалах домов.

В Нью-Джерси погибли по меньше мере восемь человек, трое - в пригороде Пенсильвании. Одного убило упавшим деревом, другой утонул в машине, а третий - в доме.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Нью-Йорк ураган "Ида" вызвал первое в истории города наводнение.

Напомним, в штате Миссисипи в результате урагана "Ида" погибли по меньшей мере два человека. Еще десять человек пострадали.

В штате Луизиана ураган также привел к летальным случаям.

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