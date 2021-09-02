Число жертв урагана "Ида" в США выросло до 26

В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погибли по меньшей мере 26 человек. Больше всего жертв стихии в Нью-Йорке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным издания, в Нью-Йорке от разгула стихии погибли по меньшей мере 12 человек. Одного из них обнаружили в автомобиле, а восемь - в затопленных подвалах домов.

В Нью-Джерси погибли по меньше мере восемь человек, трое - в пригороде Пенсильвании. Одного убило упавшим деревом, другой утонул в машине, а третий - в доме.