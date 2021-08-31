В Миссисипи из-за урагана "Ида" обвалилась дорога, погибли два человека

В американском штате Миссисипи в результате урагана "Ида" погибли по меньшей мере два человека. Еще десять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным властей, семь транспортных средств один за другим упали в обрыв на сельском шоссе. Проливной дождь мог вызвать обвал в понедельник, и водители могли не увидеть, что проезжая часть перед ними исчезла.

Позднее автомобили были извлечены краном, оставив на дне ямы несколько обломков.

Two people were killed and 10 injured when a deep crevasse opened up on a Mississippi highway in the wake of heavy rains unleashed by Hurricane Ida https://t.co/DJurN48Itn pic.twitter.com/ivL6WXFq3l — Reuters (@Reuters) August 31, 2021