ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Миссисипи из-за урагана "Ида" обвалилась дорога, погибли два человека

Новина українською →
Миссисипи, Вторник 31 августа 2021 21:38
В Миссисипи из-за урагана "Ида" обвалилась дорога, погибли два человека Фото: В Миссисипи из-за урагана "Ида" погибли два человека (twitter.com/Blake_Kaplan)
Автор: Валерия Полищук

В американском штате Миссисипи в результате урагана "Ида" погибли по меньшей мере два человека. Еще десять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным властей, семь транспортных средств один за другим упали в обрыв на сельском шоссе. Проливной дождь мог вызвать обвал в понедельник, и водители могли не увидеть, что проезжая часть перед ними исчезла.

Позднее автомобили были извлечены краном, оставив на дне ямы несколько обломков.

Средняя школа округа Джордж уведомила, что один из ее учеников был госпитализирован с тяжелыми травмами после того, как упал в яму. Школу закрыли, поскольку обрушившееся шоссе создало проблемы для автобусов и других транспортных средств.

Напомним, ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.

Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации