В Миссисипи из-за урагана "Ида" обвалилась дорога, погибли два человека
В американском штате Миссисипи в результате урагана "Ида" погибли по меньшей мере два человека. Еще десять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным властей, семь транспортных средств один за другим упали в обрыв на сельском шоссе. Проливной дождь мог вызвать обвал в понедельник, и водители могли не увидеть, что проезжая часть перед ними исчезла.
Позднее автомобили были извлечены краном, оставив на дне ямы несколько обломков.
Two people were killed and 10 injured when a deep crevasse opened up on a Mississippi highway in the wake of heavy rains unleashed by Hurricane Ida https://t.co/DJurN48Itn pic.twitter.com/ivL6WXFq3l— Reuters (@Reuters) August 31, 2021
Средняя школа округа Джордж уведомила, что один из ее учеников был госпитализирован с тяжелыми травмами после того, как упал в яму. Школу закрыли, поскольку обрушившееся шоссе создало проблемы для автобусов и других транспортных средств.
Напомним, ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.
Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.