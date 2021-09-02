Кількість жертв урагану "Іда" в США зросла до 26

В результаті урагану "Іда", що обрушився на північний схід США, загинули щонайменше 26 людей. Найбільше жертв стихії в Нью-Йорку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними видання, в Нью-Йорку від розгулу стихії загинули щонайменше 12 осіб. Одного з них виявили в автомобілі, а вісім - в затоплених підвалах будинків.

У Нью-Джерсі загинули щонайменше вісім людей, троє - у передмісті Пенсільванії. Одного вбило деревом, що впало, інший потонув у машині, а третій - у будинку.