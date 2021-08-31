Ураган "Ида" в Луизиане привел к жертвам: на восстановление уйдут месяцы
Ураган "Ида" в Луизиане (США) привел к жертвам и значительным разрушениям. В результате стихии погибли как минимум два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Спасатели начали работы по эвакуации людей, застрявших в своих домах. При этом они опасаются, что погибших может оказаться больше.
Отмечается, что крупные поисково-спасательные операции были затруднены из-за неработающих линий 911 и плохого обслуживания сотовой связи. Проблемы со связью возникли в юго-восточной Луизиане, включая густонаселенные округа Орлеан и Джефферсон.
Национальная гвардия Луизианы задействовала 4900 сотрудников в спасательной операции, почти 200 автомобилей, более 70 спасательных катеров и 30 вертолетов.
"К полудню понедельника 191 человек и 27 домашних животных были спасены после того, как бригады проверили 400 домов", - сообщил губернатор Джон Бел Эдвардс.
Он также отметил, что ущерб от урагана был катастрофическим и на восстановление уйдут месяцы. Также есть вероятность того, что погибших в результате стихии окажется больше.
Напомним, что "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.
Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.