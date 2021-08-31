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Ураган "Ида" в Луизиане привел к жертвам: на восстановление уйдут месяцы

Новина українською →
США, Вторник 31 августа 2021 02:58
Ураган "Ида" в Луизиане привел к жертвам: на восстановление уйдут месяцы Фото: ураган "Ида" забрал жизни как минимум двух человек в Луизиане (twitter.com/Koreana2010)
Автор: Наталья Скороход

Ураган "Ида" в Луизиане (США) привел к жертвам и значительным разрушениям. В результате стихии погибли как минимум два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Спасатели начали работы по эвакуации людей, застрявших в своих домах. При этом они опасаются, что погибших может оказаться больше.

Отмечается, что крупные поисково-спасательные операции были затруднены из-за неработающих линий 911 и плохого обслуживания сотовой связи. Проблемы со связью возникли в юго-восточной Луизиане, включая густонаселенные округа Орлеан и Джефферсон.

Национальная гвардия Луизианы задействовала 4900 сотрудников в спасательной операции, почти 200 автомобилей, более 70 спасательных катеров и 30 вертолетов.

"К полудню понедельника 191 человек и 27 домашних животных были спасены после того, как бригады проверили 400 домов", - сообщил губернатор Джон Бел Эдвардс.

Он также отметил, что ущерб от урагана был катастрофическим и на восстановление уйдут месяцы. Также есть вероятность того, что погибших в результате стихии окажется больше.

Напомним, что "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.

Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.

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