Ураган "Ида" в Луизиане привел к жертвам: на восстановление уйдут месяцы

Ураган "Ида" в Луизиане (США) привел к жертвам и значительным разрушениям. В результате стихии погибли как минимум два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Спасатели начали работы по эвакуации людей, застрявших в своих домах. При этом они опасаются, что погибших может оказаться больше.

Отмечается, что к рупные поисково-спасательные операции были затруднены из-за неработающих линий 911 и плохого обслуживания сотовой связи. Проблемы со связью возникли в юго-восточной Луизиане, включая густонаселенные округа Орлеан и Джефферсон.

Национальная гвардия Луизианы задействовала 4900 сотрудников в спасательной операции, почти 200 автомобилей, более 70 спасательных катеров и 30 вертолетов.

" К полудню понедельника 191 человек и 27 домашних животных были спасены после того, как бригады проверили 400 домов", - сообщил губернатор Джон Бел Эдвардс.